Robin Lumsden wurde auf Rang 3 des BAA 2018 gewählt. Der Wirtschaftsanwalt und Ex-Tennisspieler weilt in den USA. Long Distance Gratulation! So ist das bei Jurywahlen (in diesem Fall kürten Partner des Business Athlete Award sowie Sportexperten aus den Runplugged-Blogs und Unternehmensvertreter die BAA-Sieger): Hie und da kann man dann einen Preisträger für die Übergabe nicht greifen. Im Falle von Robin Lumsden, Rechts- und Wirtschaftsanwalt bzw. Ex-Tennisspieler, liegt das aktuell daran, dass er in den USA weilt. Als Honorarkonsul steht er lt. Homepage ja auch für das internationale Profil seiner Kanzlei. Den Rang 3 beim Business Athlete Award 2018 (die zweite Auszeichnung für einen Tennisspieler nach Norbert Teufelberger) wird er irgendwann in den ...

