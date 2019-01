Unterföhring (ots) - - 35 Prozent der Befragten denken, dass der FC Bayern den BVB noch einholt, 39 Prozent glauben an einen Dortmunder Titel



- 36 Prozent gönnen Borussia Dortmund die Meisterschaft am meisten, nur 23 Prozent dem FC Bayern



Heute Abend startet die Bundesliga in die Rückrunde. Nach 17 Spieltagen liegt Herbstmeister Borussia Dortmund sechs Punkte vor dem FC Bayern, neun Punkte vor Borussia Mönchengladbach und elf Punkte vor RB Leipzig. Die Ausgangslage verspricht die spannendste Rückrunde und das engste Titelrennen seit Langem.



In der Woche vor dem Start der Bundesliga-Rückrunde hat Sky in einer repräsentativen Umfrage Bundesbürger im Alter von 16 bis 69 Jahren zum Titelrennen in der Bundesliga befragt. Entgegen der Meinung der Sky Experten Lothar Matthäus, Didi Hamann, Christoph Metzelder und Reiner Calmund, die geschlossen daran glauben, dass der BVB den Titel holt, ist die Einschätzung in der Bevölkerung weitaus weniger eindeutig.



Mit 39 Prozent der Befragten glaubt zwar eine leichte Mehrheit an die neunte Deutsche Meisterschaft der Dortmunder. 35 Prozent erwarten jedoch, dass der FC Bayern den aktuellen Tabellenführer noch abfangen kann. Es wäre eine historische Leistung des Rekordmeisters, der noch nie in seiner Geschichte einen so großen Rückstand nach der Hinrunde noch aufholen konnte. 26 Prozent der Befragten gaben keine Prognose ab.



Eindeutiger fällt das Ergebnis auf die Frage aus, welchem der vier Top-Teams der aktuellen Tabelle die Befragten den Titel am meisten gönnen. 36 Prozent wünschen dem BVB, dass er das Rennen macht, nur 23 Prozent drücken dem FC Bayern die Daumen. Die weiteren Sympathien entfielen auf Borussia Mönchengladbach (11 Prozent) und RB Leipzig (9 Prozent). Die übrigen Befragten konnten sich für keine der vier genannten Mannschaften entscheiden.



Zur Befragung:



Basis n = 1058 Befragte im Alter von 16 bis 69 Jahren, repräsentativ für Deutschland.



Frage 1: "In der Bundesliga führt nach der Hinrunde Borussia Dortmund vor dem FC Bayern München. Was meinen Sie: Holt der FC Bayern die Dortmunder noch ein und gewinnt die Deutsche Meisterschaft?"



Frage 2: "Welcher der folgenden Bundesliga-Mannschaften, die aktuell an der Tabellenspitze der Bundesliga stehen, gönnen Sie die Deutsche Meisterschaft 2018/19 am meisten?"



Quelle: Harris Interactive, Feldzeit: 15./16. Januar 2019



