Tesla konnte am Donnerstag zumindest in den USA einen weiteren Aufschlag für sich verbuchen. An den hiesigen Börsenplätzen überwand der Wert die Marke von 300 Euro vor wenigen Tagen erneut und konnte diese Untergrenze auch verteidigen. Insofern hat sich an der Ausgangslage aktuell nichts geändert: Die nächsten Rekorde winken.

Zudem könnte die Aktie in den kommenden Tagen einen weiteren Durchbruch schaffen. Bei 320 Euro, bei 340 Euro sowie bei 345 Euro wären die nächsten wichtigen und entscheidenden ... (Frank Holbaum)

