Die Aktie von Aixtron war in den zurückliegenden Tagen ohnehin schon etwas stärker unter Druck geraten. Zumindest ging es hin und her. Nun wurde der Kurs am Donnerstag um annähernd 5 % nach unten gespült. Damit haben sich die Aussichten auf ein Comeback nach oben eingetrübt. Der Abwärtstrend dürfte eher dafür sorgen, dass die Aktie in Richtung 8 Euro und dann auch noch 7 Euro nach unten rutscht. Die Chance auf steigende Notierungen ist relativ gering. Spätestens bei 10 Euro wartet eine sehr starke ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...