Negative Überraschung bei BYD: Die Aktie verlor am Donnerstag etwa 5 % an Wert. Der Titel hat damit einen Weg eingeschlagen, der so nicht vorhersehbar war. Es droht ein regelrechter Kurssturz, denn nun sei sogar ein Abgleiten in Richtung 4,50 Euro denkbar. Die Meinung der Chartanalysten:

Der Wert ist derzeit klar im Abwärtstrend. 5 Euro könnten bereits zu einer massiven Hürde werden, die nicht mehr so schnell zurückerobert werden kann. Insofern werden die kommenden Tage spannend. Gelingt die ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...