Der Streamingdienst Netflix hat gestern Abend wie geplant seine Zahlen für das Schlussquartal 2018 veröffentlicht sowie einen Ausblick auf das laufende Quartal gewagt. "Bei Netflix ist kein Ende des Wachstums in Sicht" heißt es dazu heute Morgen beim "Handelsblatt". Trotzdem notiert die Aktie im europäischen Handel knapp drei Prozent unter dem Schlusskurs gestern Abend in den USA.Auslöser der Gewinnmitnahmen dürfte vor allem die Zahl der Neukunden sein, die mit 8,8 Mio. unter den Erwartungen des Marktes (9,2 Mio.) lag. Netflix selbst hatte sogar 9,4 Mio. neue Abonnenten in Aussicht gestellt. Daneben belasten die deutlich gestiegenen Kosten für die selbst produzierten Film- und Serienangebote. Dadurch brach der Gewinn trotz eines deutlichen Umsatzanstiegs um 28 Prozent ein. Das jedoch kam nicht unerwartet. Der Gewinn je Aktie lag trotz des Rückgangs sogar noch über den Konsensschätzungen. Für die Q1-Ziele des Unternehmens gilt das allerdings nicht. Hier hatten die Analysten bislang mit etwas besseren Zahlen gerechnet. Auch das könnte den einen oder anderen Anleger zu Verkäufen animiert haben. Schließlich ist die Aktie zuletzt auch weit überdurchschnittlich gut gelaufen. Da lässt sich die aktuelle Korrektur locker verkraften.

