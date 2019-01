Der Gründer von StudiVZ und Delivery Hero will mit dem Start-up Flash Elektro-Tretroller vermieten. Warum Gadowski einen Milliardenmarkt wittert und was er in dem umkämpften Markt anders machen will als die Konkurrenz.

Lukasz Gadowski gilt als eine der wichtigsten Figuren der deutschen Gründerszene: Er hat das soziale Netzwerk StudiVZ hochgezogen - und für schätzungsweise 85 Millionen Euro an den Holtzbrinck-Verlag verkauft. Mit dem Geld baute er den Berliner Firmenbrutkasten Team Europe auf, aus dem unter anderem der Bestelldienst Delivery Hero hervorging.

Gadowskis neuestes Abenteuer: Flash, ein Start-up, das E-Tretroller per App zum Verleih anbietet. Damit wagt sich der 41-Jährige in einen ebenso lukrativen wie umkämpften Markt: Die Unternehmensberatung McKinsey schätzt, dass sich 2030 europaweit etwa 150 Milliarden Euro mit dem Verleih dieser Scooter umsetzen lassen. Doch davon wollen auch andere Anbieter etwas abhaben. Ein Gespräch über verstopfte Straßen, den Irrglauben, dass die E-Mobilität mit dem Auto beginne - und Flugtaxis im Himmel über Berlin.

WirtschaftsWoche: Herr Gadowski, Sie sind einer der umtriebigsten Risikokapitalgeber in der Berliner Gründerszene. Nun steigen Sie ins Geschäft mit Elektro-Tretrollern ein. Warum?Lukasz Gadowski: Als ich das erste Mal auf so einem Roller stand, das war ein echtes Aha-Erlebnis. Und so geht es vielen. In fünf Jahren wird sich kaum jemand daran erinnern können, wie es war, bevor es diese Geräte gab. Diese Scooter sind der echte Anfang der Elektromobilität.

Etwas hochgegriffen, oder?Wenn wir in Deutschland E-Mobilität hören, dann denken alle an das Auto. Als das erfunden wurde, hieß es übrigens, das sei eine Kutsche ohne Pferde. Aber das stimmte nicht. Das Auto hat die Mobilität grundlegend verändert. Genauso ist es auch jetzt.

Wieso?Die Tretroller ersetzen nicht das Auto, nicht das Fahrrad, nicht das Moped. Sie sind etwas ganz Neues: Sie helfen, die letzte Meile zu überbrücken - etwa wenn ich von der U-Bahn-Station noch ins Büro muss.Dann könnte ich aber auch zu Fuß gehen.Aber vielleicht ist der Weg zu weit - und der Bus kommt nur alle 20 Minuten.Dann kann ich das Fahrrad nehmen.Aus europäischen Städten, in denen die Tretroller schon unterwegs sind, wissen wir, dass sie zehn mal häufiger genutzt werden als Leihfahrräder. E-Scooter sind das Upgrade für die urbane Mobilität.

Sind die Städte nicht schon heute zu voll?Genau dieses Problem könnten die Roller lösen: Lissabon will die Zahl der Autos, die täglich in die Stadt pendeln, runterschrauben: von 550.00 auf 350.00. Die haben uns mit offenen Armen empfangen, weil nun mancher, dem die Strecke von der U-Bahn-Station ins Büro zu weit war, sein Auto zu Hause stehen lässt - und auf Bahn und Roller ...

