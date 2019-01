- Erstes Unternehmen, das kommerzielle 5G-Produkte anbietet- LTE bleibt bis zur breiteren 5G-Einführung das Kerngeschäft- Verizon genießt überdurchschnittliche Markentreue- Am 29. Januar wird Ergebnisbericht veröffentlicht- Aktien konnten Großteil der jüngsten Verluste ausgleichenDie Berichtssaison an der Wall Street begann Anfang dieser Woche. Dieser Zeitraum ist für Unternehmen eine Gelegenheit, nicht nur harte Finanzdaten zu präsentieren, sondern auch die jüngsten Angebotsergänzungen zu kommentieren. Eine der mit Spannung erwarteten Veröffentlichungen ist die von Verizon Communications (VZ.US / ISIN: US92343V1044), da sie den ersten Einblick in das Interesse an der 5G-Technologie geben könnte. Das Ergebnis- und Umsatzwachstum von Verizon Communications hat sich nach 2015 verlangsamt. Dennoch sorgte die Ende 2017 beschlossene US-Steuerreform für einen soliden Anstieg des Ergebnisses. Quelle: XTB Research, Bloomberg Der US-Mobilfunkmarkt wird von zwei Unternehmen dominiert: Verizon Communications und AT&T (T.US / US00206R1023). Die beiden Unternehmen halten in diesem Jahrzehnt einen gemeinsamen Marktanteil von 60-70%, gemessen an der Anzahl der Mobilfunkteilnehmer. Seit Ende 2015 gelang es Verizon jedoch, AT&T in jedem Quartal um 2-3% des Marktanteils zu übertreffen. Das Potenzial für eine weitere Outperformance ist enorm, denn mit Beginn des vierten Quartals war Verizon das erste Unternehmen, das kommerzielle 5G-Technologieprodukte anbot. In vier US-Städten wurden Produkte mit der neuesten Generation der ...

