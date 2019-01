Im Dezember waren sie am gleichen Handelstag unter diese Marken gekracht: Der DAX unter 11.000 und der ATX unter 3000. Nun, der DAX hat heute Vormittag die 11.000 zurück, dem ATX fehlen auf den 3000er noch 50 Punkte.ATX ( Akt. Indikation: 2968,80 /2969,00, 1,78%)DAX ( Akt. Indikation: 11080,00 /11080,00, 1,48%) In Summe schaut es aber nicht mehr ganz so gestresst wie im Dezember aus, vielleicht holt ja auch der ATX den ganzen Schaden wieder auf. Ab Montag haben wir dann mit dem Start des direct market plus eine neue Zeitrechnung, da auf einen Schlag gleich mehrere neue Unternehmen an der Wiener Börse notieren werden. Wir werden dazu auch die Seitenspalte im gabb adaptieren müssen, werden ev. die Topperformer und die Kurse unserer Partner abdrucken ....

