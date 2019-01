(In der am Donnerstag um 16:47 Uhr gesendeten Meldung "Eon mit bestem Digitalangebot unter deutschen Energieversorgern - Studie" ist eine Studie der Unternehmensberatung Oliver Wyman zur Digitalisierung in der Energiebranche falsch interpretiert worden. Demnach ist es nicht richtig, dass der Stromkonzern Eon das beste Digitalangebot in Deutschland hat. Eon ist Teil der Top5 der 32 untersuchten Unternehmen und hat das überzeugendste Digitalmarketing. Es folgt die korrigierte und überarbeitete Fassung.)

Eon, Innogy und ENBW rangeln um bestes Digitalangebot - Studie

BERLIN (Dow Jones)--Die Stromkonzerne Eon, Innogy und ENBW liefern sich einer Studie zufolge einen engen Kampf um das beste Digitalangebot der Energieversorger in Deutschland. In der Auswertung der internationalen Unternehmensberatung Oliver Wyman unter 32 Unternehmen kommen die drei Großen unter die Top5.

Bewertet wurden sie in den drei Disziplinen digitales Marketing, digitale Vertriebsstrategie und Funktionalität des Kundenportals im Internet.

Eon bietet das überzeugendste Digitalmarketing. Der Konzern "steigert die Zahl seiner Erstkontakte, indem er Texte für Suchmaschinen optimiert und in sozialen Medien überdurchschnittlich aktiv ist", heißt es in der Analyse.

Das beste Kundenportal hat die ENBW-Billigtochter Yello. Die Visualisierung des Verbrauchs habe die Berater überzeugt, genauso, dass alle Dokumente digital abrufbar seien.

Innogy findet sich in allen drei Unterkategorien ebenfalls unter den Top5.

Trotz verstärkter Anstrengungen der Versorger nutzen sie das Potenzial der Digitalisierung nach Einschätzung des Wyman-Energieexperten Thomas Fritz nur zur Hälfte. Er hält den Status quo hierzulande für ausbaufähig - vor allem mit Blick auf viele Stadtwerke, deren einst robustes Geschäft mit kaum hinterfragten Kundenbeziehungen unter Druck geraten ist. Die Berater mahnen die Chefetagen, beim Aufbau des Digitalgeschäfts nicht zögerlich zu sein. Die Wechselbereitschaft der Kunden steige zusehends und gerade jüngere Kunden könnten mit Papierrechnungen nicht mehr viel anfangen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/bam

(END) Dow Jones Newswires

January 18, 2019 06:57 ET (11:57 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.