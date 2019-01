Ein neuer Freihandelsdeal könnte die Handelsbeziehungen zwischen der EU und den USA entspannen. Doch zuvor bedarf es noch der Zustimmung der EU-Staaten.

Angesichts anhaltender Handelskonflikte will die EU-Kommission einen neuen Freihandelsdeal mit den USA vereinbaren. Vorschläge für ein entsprechendes Mandat der EU-Staaten legte die Brüsseler Behörde am Freitag vor. Demnach will die Kommission mit den Vereinigten Staaten über die Abschaffung von Zöllen auf Industriegüter sowie die Angleichung von Produktstandards verhandeln. Der Vorschlag bedarf der Zustimmung der EU-Staaten, bevor die Gespräche beginnen können.

"Dies ist kein traditionelles, vollständiges Freihandelsabkommen", sagte EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...