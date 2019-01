Luzern (ots) -



MSD gibt bekannt, dass das Schweizerische Heilmittelinstitut

Swissmedic STEGLATRO (Ertugliflozin), STEGLUJAN

(Ertugliflozin/Sitagliptin) und SEGLUROMET (Ertugliflozin/Metformin)

zur Behandlung von Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 in der

Schweiz zugelassen hat.(1) Damit stehen Patienten, die ihren

Blutzucker-Zielwert nicht erreichen können, nun ergänzende

Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung. Die neuen Therapien werden

per 1. Januar 2019 von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung

rückvergütet.



Jedes der drei neu verfügbaren Medikamente enthält Ertugliflozin,

einen Wirkstoff der neuen Klasse der sogenannten SGLT-2 Hemmer, der

zur Behandlung Erwachsener mit unzureichend kontrolliertem Diabetes

mellitus Typ 2 angewendet wird. STEGLATRO ist als

Ertugliflozin-Monotherapie zugelassen. Reicht dies allein nicht aus,

um den Diabetes zu kontrollieren, kann Ertugliflozin zusammen mit

anderen Antidiabetika eingesetzt werden. Die MSD-Therapie STEGLUJAN

kombiniert als einzige zugelassene Fixdosiskombination zur oralen

Anwendung den SGLT-2-Inhibitor Ertugliflozin mit Sitagliptin. Das neu

verfügbare SEGLUROMET kombiniert Ertugliflozin mit Metformin, dem

Wirkstoff erster Wahl bei der Behandlung von Diabetes.



Über Diabetes mellitus Typ 2 (2,3)



Typ-2-Diabetes ist eine chronische Stoffwechselerkrankung, die

sich langsam entwickelt und durch einen erhöhten Blutzuckerspiegel

gekennzeichnet ist. Sie entsteht, wenn die Bauchspeicheldrüse nicht

ausreichend Insulin produziert oder der Körper das Insulin nicht

wirksam nutzen kann, um Blutzucker in Energie umzuwandeln

(Insulinresistenz). In den meisten Fällen tritt Typ-2-Diabetes in der

zweiten Lebenshälfte auf. Dabei sind anfänglich keine Symptome

spürbar. Die Krankheit wird häufig erst erkannt, wenn erste

Komplikationen, wie z.B. schlecht heilende, infektionsanfällige

Wunden oder Sehstörungen auftreten. Immer häufiger tritt

Typ-2-Diabetes auch bei jüngeren Menschen mit starkem Übergewicht

auf.



Diabetes ist eine Volkskrankheit von globaler Bedeutung (2,3,4)



Weltweit sind ca. 425 Millionen Menschen von Diabetes betroffen.

Schätzungen zufolge wird sich diese Zahl bis 2045 auf rund 700

Millionen erhöhen. In der Schweiz leben ca. 500'000 Personen mit

Diabetes, rund 90% (eine von 18 Personen) haben einen Typ-2-Diabetes.

Im Durchschnitt dauert es sieben Jahre, bis diese Form des Diabetes

entdeckt wird. Viele Menschen wissen entsprechend noch gar nicht,

dass sie daran erkrankt sind.



MSD investiert weltweit in die Diabetesforschung



Diabetes ist ein bedeutender Therapiebereich bei MSD. Unser

langjähriges Forschungsprogramm im Bereich Diabetes hat zur

Entwicklung und Bereitstellung innovativer Therapien zur Verbesserung

des Behandlungsfortschrittes und der Lebensqualität von

Diabetes-Patienten beigetragen. Die Einführung der DPP-4-Inhibitoren

und der SGLT-2-Hemmer als Therapieoptionen einer jeweils neuen Klasse

sind bedeutende Meilensteine im Bereich Diabetes bei MSD.



Diese Informationen sind ausschliesslich für Medienschaffende

bestimmt. MSD weist auf die werberechtlichen Bestimmungen des

Arzneimittelrechtes hin, insbesondere auf das Verbot der

Publikumswerbung für verschreibungspflichtige Arzneimittel.



Über MSD



MSD ist ein führendes globales biopharmazeutisches Unternehmen,

das seit mehr als einem Jahrhundert für das Leben forscht und für die

herausforderndsten Krankheiten weltweit Arzneimittel und Impfstoffe

entwickelt. MSD ist ein geschützter Name von Merck & Co., Inc.,

Kenilworth, New Jersey, U.S.A. Mit unseren rezeptpflichtigen

Medikamenten, Impfstoffen, Biotherapeutika und

Tiergesundheitsprodukten bieten wir in über 140 Ländern innovative

Gesundheitslösungen an. Darüber hinaus setzen wir uns mit

weitreichenden Programmen und Partnerschaften für den verbesserten

Zugang zur Gesundheitsversorgung ein. Heute steht MSD weiterhin an

der Spitze der Forschung zur Vorbeugung und Behandlung von

Krankheiten, die Menschen und die Gesellschaft auf der ganzen Welt

bedrohen, darunter Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, neue

Tierkrankheiten, Alzheimer sowie Infektionskrankheiten, inklusive HIV

und Ebola.



MSD Humanmedizin Schweiz



Die Schweiz ist ein wichtiger Standort für das Unternehmen. Hier

sind 700 Mitarbeitende in nationalen und internationalen Funktionen

tätig. Der Bereich Humanmedizin ist in der Schweiz zuständig für den

Vertrieb rezeptpflichtiger Medikamente und Biopharmazeutika in den

Therapiebereichen Onkologie, Diabetes, Herzkreislauf, Anti-Infektiva

(u.a. Antimykotika, Antibiotika-Resistenzen, HIV/AIDS und Hepatitis

C), Immunologie, Frauengesundheit sowie von Impfstoffen für Kinder,

Jugendliche und Erwachsene.



MSD ist in der Schweiz aktiv in der klinischen Forschung und

stellt hier Medikamente weltweit für klinische Studien her. Die

Stärkung der Gesundheitskompetenz und der Gesundheitsökonomie sind

weitere Anliegen, für die sich MSD lokal einsetzt. Ebenso engagiert

sich MSD am Standort Luzern. 2018 erhielt das Unternehmen in der

Schweiz zum sechsten Mal in Folge die Zertifizierung «Top Employer»

und zum dritten Mal die Auszeichnung «Top Employer Europe».



