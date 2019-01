Der Siemens Healthineers-Aktie gelang es Anfang Dezember noch einmal bis an die 38,00-Euro-Marke vorzudringen. Es gelang den Käufern jedoch nicht, den Anstieg auch bis zum Allzeithoch vom 29. August bei 39,94 Euro fortzusetzen. Die Aktie folgte stattdessen der allgemein schlechten Stimmung am Markt und ging in einen neuen Abwärtstrend über.

Am 17. Dezember durchbrach die Aktie die 50-Tagelinie und vermochte diese anschließend nicht mehr zu überwinden. Der letzte Versuch, den EMA50 zu bezwingen, ... (Dr. Bernd Heim)

