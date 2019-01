Am heutigen Verfallstag werden Optionen auf Indizes (und damit auch auf den DAX) und Aktien abgerechnet. Solche Tage stellen oft den Startpunkt für eine erneute deutlichere Bewegung im DAX dar. Welche Marken in der kommenden Woche in Ihrem Fokus sein sollten, erläutere ich Ihnen im nachfolgenden Video, das Sie exklusiv nur hier finden können. Ich nenne Ihnen ganz konkret die Kursziel und Ihre Handelsmarken, an denen Sie sich positionieren sollten!

