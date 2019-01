Die Luxusuhrenmarke Audemars Piguet geht auf eine Messe und versteckt die Uhren. Der Vorstandschef Francois-Henry Bennahmias findet die Kritik an seiner neuen Kollektion unberechtigt und glaubt dennoch an seinen Erfolg.

Die Uhrenmarke Audemars Piguet ist in Privatbesitz und hat in den vergangenen Jahren ihren Umsatz nahezu verdoppelt. Die Marke aus dem schweizerischen Le Brassus setzte zuletzt rund eine Milliarde Schweizer Franken um. Jüngst nahm letztmals auf der Uhrenmesse SIHH in Genf teil und stellte dort eine Kollektion mit 13 neuen Modellen vor. Nur sehen sollte sie zunächst keiner. Die Vitrinen blieben leer, erst hinter der dem Eingang wurden die Modelle gezeigt. An der runden Uhr schieden sich rasch die Geister und zahllose negative Kommentare in den Sozialen Medien prägten das Bild. Zu unrecht, wie der CEO Francois-Henry Bennahmias findet.

Herr Bennahmias, Sie stellen mit Audemars Piguet letztmalig die Neuheiten auf dem SIHH vor. In den Vitrinen, in denen die Marken ihre Uhren zeigen, ist bei Ihnen Leere. Warum zeigen Sie sie nicht?

Sie haben es vielleicht über die vergangenen drei, vier Tage gesehen - wir wurden für unsere neue Kollektion hart kritisiert, wir wurden gebasht, auch stark im Internet. Ich selber wurde viel gebasht für die Vorstellung der Kollektion Code 11.59. Es ist keine Uhr, die sie einfach anschauen und verstehen, worum es geht. Das ist nicht möglich. Wir brauchen Zeit, zu erklären, was es mit der Uhr auf sich hat.

Haben Sie sie erst während der Messe aus dem Fenster rausgenommen?

Nein, nein - die Vitrinen waren von Beginn an leer.

Sie haben also geahnt, dass sie nicht sofort alle überzeugt?

Wir waren uns sogar sicher, dass wenn wir die Modelle einfach frontal in die Schaufenster stellen, der Eindruck der Uhr nicht gerecht wird. Was wir erreichen möchten, ist die Menschen einzuladen zu sagen: "Ich möchte mehr wissen." Viele Leute haben die Uhr zunächst gehasst, weil sie die Modelle nur von Fotos kannten. Wenn sie sie gesehen haben, sagen sie: "Ich mag sie irgendwie."

Haben Sie mit diesen massiven Reaktionen, die auch auf Instagram oder Facebook zu verfolgen sind, gerechnet, wenn Sie das alles wussten?

In dem Umfang nicht, nein. Es war teils brutal. Aber wissen Sie was?

So ist Social Media?

Genau. Aber das ist okay. Das, was wir an Rückmeldung besonders von unseren Kunden bekommen, ist großartig. Besonders von jüngeren Menschen.

Gerade ...

Den vollständigen Artikel lesen ...