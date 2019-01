Wie Sie gleich im Video sehen werden, sitzt unser rasender Reporter Mick Knauff bereits im Auto und ist auf dem Weg zum Börsentag nach Dresden. Und apropos Auto… Mick hat wieder eine sehr interessante Story für Sie aufgetan. Das Auto ist in diesem Jahr nicht nur wegen dem Diesel-Skandal und -Fahrverboten in aller Munde. Nein, auch wir Deutschen sollen ja in Deutschland eine Maut bekommen. Vor allem die, die kein deutsches Kennzeichen haben, könnten in Zukunft zur Kasse gebeten werden - so jedenfalls ...

Den vollständigen Artikel lesen ...