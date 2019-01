In den letzten drei Monaten vollzog die Nestlé-Aktie eine wilde Berg- und Talfahrt. Zunächst zeigte sich die Aktie über Wochen hinweg von der schlechten Stimmung am Markt relativ unbeeindruckt und setzte ihren Aufwärtstrend fort. Dabei stieg sie im Hoch bis auf 76,24 Euro an. Nachdem die Käufer jedoch dreimal daran gescheitert waren, die Marke von 76,00 Euro dauerhaft zu überwinden, ermäßigte sich der Kurs der Aktie deutlich.

Es entwickelte sich schnell ein steiler Abwärtstrend. Er ließ die ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...