Die Facebook-Aktie ging in der zweiten Hälfte des Jahres 2018 in eine dynamische Abwärtsbewegung über, nachdem sie zuvor Ende Juli bei 218,62 US-Dollar ein neues Allzeithoch gebildet hatte. Nach einem Kursverlust von rund 44 Prozent wurde das Tief der Abwärtsbewegung am 24. Dezember bei 123,02 US-Dollar markiert.

Die nach den Weihnachtsfeiertagen einsetzende Rallye an der Wall Street nutzten die Bullen auch bei der Facebook-Aktie zu neuen Käufen. In den ersten Januartagen gelang es, den Kurs ... (Dr. Bernd Heim)

