Die Analysten der Baader Bank haben nach der Gewinnwarnung von Polytec ihre Hold-Empfehlung und das Kursziel von 14,0 Euro für die Aktie bestätigt. "Nach dem jüngsten dramatischen Kursrutsch der Aktie erscheint die Bewertung von Polytec wieder sehr attraktiv - insbesondere in Anbetracht der guten mittelfristigen Wachstumschancen", erläutern die Analysten. Sie halten nach wie vor eine Rückkehr der EBIT-Margen von 8 Prozent oder mehr in den Jahren 2020 oder 2021 für möglich. Anleger mit einem längerfristigen Anlagehorizont sollten eine Investition in Betracht ziehen, meinen die Baader Bank-Analysten.

