BMW plant die Mehrheit an seinem Joint Venture mit Brilliance China Automotive zu übernehmen. Die Münchener wollen ihre Anteile bis 2022 auf 75 Prozent erhöhen. Der chinesische Partner stimmte nun zu.

Der Autobauer BMW hat einen weiteren Schritt zur geplanten Übernahme der Mehrheit an seinem weltweit größten Werk in China erreicht. Sein chinesischer Partner Brilliance China Automotive habe am Freitag beschlossen, ihm für 3,6 Milliarden Euro 25 Prozent der Anteile am Gemeinschaftsunternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...