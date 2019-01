Kriens (ots) -



Rang 3 in der Schweiz: Opacc gehört - wie schon in den Vorjahren -

zu den beliebtesten Arbeitgebern. Work-Life-Balance, Unterstützung

für Aus- und Weiterbildung und das neue Arbeitsumfeld in Rothenburg

sind nur ein paar Punkte, die sich in den Bewertungen der Belegschaft

auszahlen.



Die Bewertungsplattform kununu.com hat wiederum ermittelt, welche

Schweizer Firmen die beliebtesten Arbeitgeber sind. Opacc liegt in

der Schweiz auf dem hervorragenden 3. Platz und wurde von fast 200

Mitarbeitenden und Bewerbenden bewertet. 96% der teilnehmenden User

würden ihren Arbeitgeber weiterempfehlen. Das Zentralschweizer

Unternehmen baut auf über 30 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und

Implementierung von Enterprise Software. In den letzten Jahren wurden

zahlreiche neue Stellen mit top-qualifizierten Spezialisten

geschaffen. Die immer aufwendigere Rekrutierung von Talenten wirkt

jedoch hemmend für das weitere Wachstum. Umso wichtiger ist es für

die HR-Verantwortlichen, mit vielfältigen Bestrebungen, neue

Mitarbeitende für Opacc zu begeistern.



Neuer Campus mit Magnetwirkung



Der kürzlich eröffnete Neubau in Rothenburg ist ein Meilenstein in

der Firmengeschichte und zugleich eine weitere Massnahme zur

Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit. Dass sich die Mitarbeitenden

hier wohlfühlen sollen, ist kein Lippenbekenntnis sondern gelebte

Realität, die sich in diesem Campus an jeder Stelle widerspiegelt.

«Bleisure», das Vermischen von Büro und Leisure erfordert

Räumlichkeiten für die konzentrierte Arbeit wie auch Räumlichkeiten

zur Entspannung. Eine Bibliothek mit angrenzendem Ruheraum, ein

Bistro, eine Lounge zum Diskutieren und Spielen sowie Rückzugsräume

und offene CoffeeCorners auf allen Etagen sorgen für das tägliche

Wohlgefühl.



Work-Life-Balance wird gelebt



Eine familiäre Firmenkultur und fortschrittliche

Arbeitsbedingungen gehören zu den Erfolgsrezepten des erfolgreichen

Software-Herstellers. Mitarbeitende werden leichter gefunden und

bleiben länger. Zur Qualitätsstrategie des Unternehmens gehört nicht

zuletzt eine langfristige Auslegung der Arbeitsverhältnisse. Natalie

Schürmann, zuständig für die Personalakquisition bei Opacc: «Flexible

Arbeitszeitmodelle oder die spezifischen Aus- und

Weiterbildungsmöglichkeiten sind zentrale Bestandteile unserer

Personalstrategie. Eine tiefe Fluktuation auf allen Ebenen ist das

Ergebnis einer positiv gelebten Firmenkultur.»



Karriere bei Opacc mit attraktiven Jobs



Derzeit sind verschiedenste Jobs ausgeschrieben, von der

Projektleitung über Support, Systemtechnik bis hin zur Entwicklung.



