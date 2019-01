Cham (ots) -



Der bulgarische "Shooting Star" der eSports Branche, X-BET JSC,

wird beim kommenden "World Economic Forum" vom 21. - 25. Januar 2019

in Davos am ersten "Round Table" für eSports teilnehmen.



"Es ist uns eine ausgesprochene Ehre als so junge Firma, an diesem

prestigeträchtigen Event nicht nur teilnehmen, sondern auch wichtige

Entwicklungen in der boomenden eSports Branche vorstellen zu dürfen",

kommentiert Daniel Miller, CEO der X-BET.



Weltweite Einnahmen der eSports Branche übertrafen US$ 650

Millionen im Jahr 2017 und sollen sich laut Experten bis 2020

verdreifachen. Mit China und den USA als Weltführer in diesem

aufstrebenden Markt, gewinnt eSports inzwischen auch in Europa stark

an Beliebtheit. Bei den weltgrössten Turnieren, wie z.B. DOTA, sind

Preisgelder in der Höhe von US$ 24 Millionen keine Seltenheit und es

ist somit nicht verwunderlich, dass Tech-Riesen wie Microsoft oder

Tencent, sowie Casino Betreiber wie Caesars, MGM und Melco, nicht nur

vermehrt in eSports investieren, sondern auch Turniere in Millionen

Dollar Höhe sponsern.



In den CIS Staaten und Russland hat sich X-BET bereits auf Platz 3

im eSports Bereich positioniert. X-Bet gewinnt auch in Europa ständig

an Marktanteilen und gilt zudem weltweit als eine der Top 10 "eSports

Player".



"Unsere Plattform ist einzigartig, durch eine konkurrenzlose

Download-Geschwindigkeit, die wichtigsten Zahlungsmechanismen

inklusive 50 Kryptowährungen und unsere Webseite, die in 12 Sprachen

zugänglich ist.



Zeitgleich entwickeln wir ein revolutionäres, hauseigenes

Voucher-System "V-Safe", welches Ein- und Auszahlungen für den

eSports Spieler vereinfacht." fügt CEO Daniel Miller hinzu, welcher

sich seine Sporen bei Wettgiganten der CrownMelco Gruppe und Genting,

sowie bei Casino Austria verdient hat.



Laut Miller hat sich das Businessmodel absolut bewährt, denn

allein im Jahr 2018 konnte X-Bet einen kontinuierlichen, starken

Zuwachs verbuchen - in Zahlen spiegelt sich dies in einem Umsatz von

über EUR 4 Millionen und mehr als 24'000 Usern wider. "Wir bieten ein

unvergleichliches eSports-Erlebnis mit hauseigenen Turnieren, live

Streams, Weltklasse eSports-Mannschaften, die wir selbst sponsern und

40% mehr Live-eSports-Wettmärkte als die Konkurrenz." X-Bet möchte in

dieser Branche auch ein Vorbild sein und am WEF in Davos eine

besondere Aufmerksamkeit auf Themen wie die Bekämpfung von

Spielmanipulation sowie mehr Regulierung im Amateur-eSports-Bereich

lenken. "Denn nur so kann eSports als langfristige, haltbare Sportart

wachsen und überleben".



"Unser Fokus liegt auch weiterhin auf dem Ausbau der DACH Region

in Europa, wo wir bereits stark präsent sind. Durch unseren Agenten

in der Schweiz, JP Capital Suisse GmbH im Kanton Zug, sind wir in der

Lage Interessenten für eSports vor Ort und in Deutschland zu

generieren. Der deutschsprachige Raum gilt für uns als ausgesprochen

wichtiger Markt."



Fussball Clubs, wie z.B. der FC St Gallen oder FC Basel, haben

seit geraumer Zeit hauseigene eSports Teams. "Wir sind uns sicher,

dass auch namhafte Unternehmen eSports als eine einzigartige,

zukunftsträchtige Werbeplattform erkennen und dort verstärkt

investieren werden."



