Der Name Tönsmeier wird in der Entsorgungswirtschaft nach gut 91 Jahren bald der Vergangenheit angehören. In den kommenden Monaten wird der von der Neckarsulmer Schwarz-Gruppe übernommene Entsorger mit Sitz in Porta Westfalica ein so genanntes "Rebranding" erfahren. Tönsmeier wird in Prezero umbenannt. Der aufwändige Prozess startet am heutigen Freitag. Der Name Prezero ist seit wenigen Monaten zum ...

