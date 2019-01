Daimler konnte am Freitag mit einem weiteren Aufschlag in Höhe von 4 % wichtige Signale setzen. Der Wert hat damit eine bedeutende Obergrenze überwunden und befindet sich auf dem Weg zurück in deutlich positivere Sphären.

Denn: Oberhalb von 50 Euro warten jetzt interessante Marken auf den Titel. 52 Euro sowie 55 Euro sind Prüfzonen, an denen die Aktie jetzt sogar vorbeikommen könnte, so die Meinung der Analysten. Wenn es gelingt, auch diese Marken noch zu überwinden, sei sogar die Chance auf ... (Frank Holbaum)

