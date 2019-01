Die Aktie von Wirecard ist am Freitag um satte 5 % nach oben marschiert. Ein Durchbruch der besonderen Art. Denn der Wert schaffte damit zumindest intraday einen Ausbruch auf Sphären jenseits der Marke von 150 Euro. Das bedeutet, dass die Aktie nun einen klaren charttechnischen wie auch technischen Aufwärtstrend erreicht hat. Damit sollte der Wert in den kommenden Wochen eine Chance auf Kurssteigerungen in Richtung 175 oder sogar 190 Euro haben, so die Meinung von charttechnischen Analysten.

