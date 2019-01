Wochenausblick: DAX zieht auf über 11.200 Punkte. Berichtsaison, ifo und China-BIP im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

Die dritte Woche in Folge schließen die amerikanischen und europäischen Aktienbarometer auf Wochenbasis im Plus. Gute Wirtschaftsdaten und Unternehmenszahlen aus den USA stützten ebenso wie die Hoffnung auf eine Annäherung zwischen der USA und China im Handelskonflikt. Die Ablehnung des Brexit-Plans im britischen Unterhaus ist erwartet worden. Dieses Störfeuer hielt sich also in Grenzen. So verbesserte sich der DAX bis zum Wochenschluss auf rund 11.200 Punkte, der italienische FTSE MIB bei 19.720 Punkte und der CAC40 bei 4.880 Punkte. Die gute Stimmung an den Aktienmärkten färbte auch an den Ölmarkt ab. So stieg der Preis für ein Barrel WTI Oil auf 53,70 USD und für ein Barrel Brent auf 62,70 USD. In der kommenden Woche gewinnt die Berichtsaison langsam an Fahrt. Die Märkte könnten somit weiter Unterstützung bekommen.

Die Entspannung am Aktienmarkt zeigt sich auch am Anleihen- und Edelmetallmarkt. So legten die Renditen von amerikanischen und deutschen Staatsanleihen etwas zu und die Notierungen für Gold und Silber zum Wochenschluss etwas nach. Gegen den Trend sanken die Renditen von italienischen und spanischen Staatspapieren im Wochenverlauf deutlich.

Unternehmen im Fokus

Die positive Stimmung an den Aktienmärkten war durchaus breit verteilt. 27 der 30 DAX-Titel verbuchte auf Wochensicht ein Plus. Spitzenreiter waren die Aktien von Covestro, Deutsche Bank und WireCard. Die Deutsche Bank profitierte dabei von guten Zahlen der US-Banken und Fusionsspekulationen mit der Commerzbank. In der zweiten Reihe fielen die zuletzt kräftig unter die Räder gekommenen Aktien Dürr, Heidelberg Druck, Osram Licht und Südzucker mit überdurchschnittlichen Aufschlägen auf. Jenoptik und Hellofresh stiegen gar zweistellig an. Bei den amerikanischen Werten standen Finanzwerte wie Bank of America, Citigroup und Goldman Sachs mit zweistelligen Zugewinnen im Rampenlicht.

Kommende Woche werden unter anderem Software AG und Zooplus (vorläufige) Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr. Aus den USA veröffentlichen Bristol Myers Squibb, Ford Motor, IBM, Intel, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Starbucks und Texas Instruments und aus Europa unter anderem easyjet, Ericsson, FiatChrysler, Givaudan, LVMH, STMicrosystems, UBS und Vodafone Geschäftszahlen.

Wichtige Termine

China - BIP Q4

China - Industrieproduktion, Dezember

Deutschland - ZEW-Konjunkturerwartungen Deutschland

Deutschland - Ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland, Januar

Deutschland - Markit Einkaufsmanagerindex Deutschland (Industrie, Service, Composite) für Januar

Europa - Markit Einkaufsmanagerindex Euro-Zone (Industrie, Service, Composite) für Januar

Schweiz - World Economic Forum in Davos

USA - Montag sind feiertagsbedingt die Börsen geschlossen

USA - Uni Michigan Verbrauchervertrauen, Januar

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 19. Januar

USA - Auftragseingang Langlebige Güter, Dezember

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 11.270/11.640 Punkte

Unterstützungsmarken: 10.730/11.000/11.100/ Punkte

Der DAX brach zum Wochenschluss aus dem 10.730/11.090 Punkte-Korridor nach oben aus. Die nächste Hürde findet der Index nun bei 11.640 Punkten. Unterstützung findet der Index im Bereich von 11.000/11.090 Punkten. Solange dieses Level hält ist der kurzfristige Aufwärtstrend intakt. Die Bären dürften frühestens unterhalb von 11.000 Punkten das Ruder übernehmen.

DAX in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 13.03.2018 - 18.01.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 19.01.2014 - 18.01.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

