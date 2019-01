Das hat geklappt: Laut der Börse Stuttgart hat die Fresenius SE & Co. KGaA (kurz "Fresenius") erfolgreich zwei neue Anleihen am Markt platzieren können. Das Emissionsvolumen lag demnach zusammen bei immerhin einer Mrd. Euro. Was für Zinsen muss Fresenius denn den Anlegern dafür zahlen, dass diese dem Unternehmen Geld leihen? Bei der einen Anleihe mit Laufzeit sechs Jahre liegt der Kupon laut Börse Stuttgart bei 1,875%. Hier gilt es zu beachten, dass die Anleihe ab einem bestimmten Zeitpunkt im ... (Peter Niedermeyer)

