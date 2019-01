Die neue CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer klappert die Wirtschaft ab, um Friedrich Merz vergessen zu machen. Dabei setzt sie jedoch weniger auf harte Reformen als auf teure Sozialpolitik.

So schnell werden aus Gegnern brave Gefolgsleute. Als sich der Wirtschaftsflügel der Union diese Woche zum Neujahrsempfang am Brandenburger Tor traf, war CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer der wichtigste Gast. Ihrem Konkurrenten um den Parteivorsitz, Friedrich Merz, blieb nur eine Statistenrolle im Publikum. Der Chef des Parlamentskreises Mittelstand (PKM), Christian von Stetten, begrüßte Kramp-Karrenbauer entsprechend herzlich. Lange sei ja nicht sicher gewesen, wer sprechen würde. Vorsorglich habe man also alle drei einstigen Bewerber für den CDU-Chefposten angefragt.

Von Stetten war unter den Merzianern mit Abstand der Lauteste. AKK spöttelte in ihrer Replik trotzdem nur kurz, für einen Kaufmann sei es ja nicht schlecht, wenn er für alle Fälle vorbereitet sei. Dann ging sie zur Tagesordnung über - was für sie an diesem Abend vor allem hieß: den Wirtschaftsflügel auf sie einzuschwören.In ihrer Rede zielte sie auf Finanzminister Olaf Scholz (SPD), dessen Kassen voll seien. Er solle Steuersenkungen angehen, statt abzuwarten. "Es wäre besser, das Geld jetzt schon einzusetzen, damit es gar nicht zur Rezession kommt."

Auch eine baldige Abschaffung des Solidaritätszuschlags für alle Steuerzahler forderte sie. Es gehe schließlich nicht um die "Superreichen", die nach der von der Koalition vereinbarten Teilabschaffung weiter zahlen müssten. Die meisten seien Kleinunternehmer und Personengesellschafter.Im Bankensaal in Berlins Mitte war AKK dafür Applaus sicher. Und Friedrich Merz? Der entschwand nach der Rede.

Neue Machtordnung

Der Abend zeigte die vorerst neuen Machtverhältnisse in der CDU. Dass die Strahlkraft von Merz selbst bei Unterstützern verblasst, hat weniger mit der neuen Vorsitzenden zu tun ...

