Im September 2018 wurde die TRYbeCA-1-Studie gestartet. Das Poster zur laufenden Studie enthält aktuelle Informationen zu den Studienfortschritten an Prüfzentren, die in mehreren Ländern eröffnet wurden und aktiv Patienten rekrutieren. Es ist geplant, dass rund 500 Patienten mit metastasiertem Bauchspeicheldrüsenkrebs in Zweitbehandlung an 120-130 Prüfzentren in 12 europäischen Ländern und den Vereinigten Staaten teilnehmen. Derzeit ist die Studie für die Teilnahme von Patienten in acht ausgewählten europäischen Ländern zugelassen und es werden Patienten in 21 Prüfzentren aufgenommen.



Patienten, die die Zulassungskriterien erfüllen, werden 1 zu 1 randomisiert, um Eryaspase in Kombination mit einer Standard-Chemotherapie (Therapieprogramm auf Gemcitabin/Abraxan- oder Irinotecan-Basis) oder nur einer Chemotherapie bis zum Fortschreiten der Krankheit zu erhalten. Der primäre Endpunkt ist das Gesamtüberleben. Eine Zwischenanalyse ist vorgesehen, wenn etwa zwei Drittel der Ereignisse eingetreten sind.

Der Start der Trybeca-1-Studie der Phase III folgt den positiven Ergebnissen der Phase IIb in derselben Patientengruppe, über die im September 2017 berichtet worden war1. Diese offene, multizentrische, im Verhältnis 2 zu 1 randomisierte Studie mit 141 Patienten zeigte eine signifikante Verbesserung sowohl des Gesamtüberlebens als auch des progressionsfreien Überlebens. Insgesamt war Eryaspase gut verträglich und schien die Toxizität der Chemotherapie nicht zu erhöhen.

"Patienten mit fortgeschrittenem Bauchspeicheldrüsenkrebs benötigen neue Behandlungsmöglichkeiten. Als einer der globalen Leiter der klinischen Prüfung freue ich mich über die rasche Einrichtung der Studie. Das Poster zur laufenden Studie zeigt, dass wir auf dem Weg zur Einrichtung von über 100 Zentren für TRYbeCA-1 hervorragende Fortschritte erzielen", kommentierte Dr. Manuel Hidalgo-Medina, Onkologe am Beth Israel Deaconess Medical Center in Boston (USA) und Professor für Medizin an der Harvard Medical School.

"Die Ergebnisse unserer wegweisenden Phase-IIb-Studie sind sehr vielversprechend und unterstreichen die Bedeutung davon, bei Bauchspeicheldrüsenkrebs auf die Tumorstoffwechselwege abzuzielen. Wir hoffen, eine neue Behandlungsmethode für diesen äußerst unerfüllten medizinischen Bedarf anbieten zu können. Wir freuen uns sehr, dass die Phase-III-Studie hervorragende Fortschritte erzielt und die Aufnahme von Patienten in die Studie wie geplant fortgesetzt wird. Die Patienten, die jetzt an der Studie teilnehmen, markieren den Beginn der Studie in Europa. Wir gehen davon aus, dass die Prüfzentren in den USA in diesem Quartal mit der Aufnahme von Patienten beginnen werden können", kommentierte Iman El-Hariry, Chief Medical Officer.

Über Bauchspeicheldrüsenkrebs



Bauchspeicheldrüsenkrebs ist eine Erkrankung, bei der bösartige (Krebs-) Zellen im Gewebe der Bauchspeicheldrüse vorkommen. Jedes Jahr werden in Europa und den Vereinigten Staaten etwa 150.000 neue Fälle von Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert. Fortgeschrittener Bauchspeicheldrüsenkrebs ist eine besonders aggressive Krebsart mit einer Fünf-Jahres-Überlebensrate von weniger als 10 %. Er ist derzeit die vierthäufigste krebsbedingte Todesursache in Europa und den Vereinigten Staaten und wird voraussichtlich bis 2030 die zweithäufigste Ursache sein. Gegenwärtig stehen für diese Indikation begrenzte therapeutische Optionen zur Verfügung, wodurch die Notwendigkeit verstärkt wird, neue Therapiestrategien und rationelle Wirkstoffkombinationen zu entwickeln, um die Behandlungsergebnisse und die Lebensqualität der Patienten zu verbessern.

Über ERYTECH und Eryaspase



ERYTECH ist ein in der klinischen Entwicklungsphase tätiges Biopharma-Unternehmen, das innovative, auf roten Blutkörperchen basierende Therapeutika gegen Krebs und seltene Krankheiten entwickelt. Durch die Nutzung der unternehmenseigenen ERYCAPS-Plattform, einer neuartigen Technologie zur Einkapselung therapeutischer Wirkstoffe in roten Blutkörperchen, entwickelt ERYTECH eine Pipeline von Produktkandidaten, die auf Märkte mit hohem ungedeckten medizinischem Bedarf ausgerichtet ist.



Der Schwerpunkt von ERYTECH liegt auf der Entwicklung von Produktkandidaten, die auf den veränderten Stoffwechsel von Krebszellen abzielen, indem sie ihnen die für ihr Wachstum und Überleben notwendigen Aminosäuren entziehen. Der Hauptproduktkandidat des Unternehmens, Eryaspase - L-Asparaginase, das in von Blutspendern zur Verfügung gestellten roten Blutkörperchen eingekapselt ist - zielt auf den veränderten Asparagin- und Glutaminstoffwechsel der Krebszellen ab. Eryaspase befindet sich in Phase III der klinischen Entwicklung zur Zweitlinienbehandlung von Pankreaskarzinomen und in der Vorbereitung zum Eintritt in Phase II zur Behandlung von dreifach negativem Brustkrebs. Der nächste Produktkandidat von ERYTECH, Erymethionase, in rote Blutkörperchen eingekapselte Methionin-Gamma-Lyase, die auf Methionin-abhängige Krebsarten abzielt, hat vielversprechende präklinische Ergebnisse gezeigt und befindet sich in Vorbereitung für die klinische Entwicklung der Phase I.



ERYTECH erforscht auch die Verwendung seiner ERYCAPS-Plattform für die Entwicklung von Krebsimmuntherapien (ERYMMUNE) und Enzymtherapien (ERYZYME).



ERYTECH stellt die Produktkandidaten an seinem GMP-zertifizierten Produktionsstandort in Lyon (Frankreich) sowie beim amerikanischen Roten Kreuz in Philadelphia (USA) her. In New Jersey (USA) entsteht eine in großem Maßstab angelegte GMP-Produktionsanlage.



ERYTECH ist am Nasdaq Global Select Market in den USA (Ticker: ERYP) und auf dem regulierten Markt von Euronext in Paris (ISIN-Code: FR0011471135, Ticker: ERYP) notiert. ERYTECH ist Teil der CAC Healthcare-, CAC Pharma & Bio-, CAC Mid & Small-, CAC All Tradable-, EnterNext PEA-PME 150- und Next Biotech-Indizes.



