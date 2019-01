Bis Ende Februar können sich Volks- und Betriebswirte um den mit 25.000 Euro dotierten Preis der WirtschaftsWoche für die beste Masterarbeit bewerben. Jury-Mitglied Hans-Werner Sinn spricht über seine Abschlussarbeit.

Noch bis Ende Februar können sich junge Volks- und Betriebswirte um den mit 25.000 Euro dotierten Preis der WirtschaftsWoche für die beste Masterarbeit bewerben. Jury-Mitglied Hans-Werner Sinn hofft auf Empfehlungen für die Wirtschaftspolitik - und warnt vor wissenschaftlichen Banalitäten.

Professor Sinn, welche Masterarbeit würden Sie gerne lesen?Ich würde mich am meisten freuen über eine Analyse tatsächlicher institutioneller Verhältnisse samt der durch diese Verhältnisse erzeugten Anreizstrukturen. Die Analyse sollte in der Lage sein, der staatlichen Wirtschaftspolitik Empfehlungen zu geben. Die Empirie der Institutionellen Verhältnisse kommt nämlich in der Wissenschaft heutzutage etwas zu kurz. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...