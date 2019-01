Citrix-Aktien konnten nach den Zahlen zum 3. Quartal Boden gut machen. Der Umsatz legte von Juli bis September um 6% auf 732 Mio $ zu, was über den Erwartungen lag. Der Gewinn belief sich auf 159 Mio $, verglichen mit 127 Mio $ in der Vorjahresperiode. Allerdings enthielt das Ergebnis einen außerordentlichen Ertrag von 23 Mio $, was die Vergleichbarkeit einschränkt. Der Cashflow ist stark, berücksichtigt aber die indirekten Kosten für Aktienoptionen nicht.

Diese belasten zwar nicht den operativen ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...