Ende Januar soll der Fahrplan für den Kohleausstieg stehen. Die Kommission ringt noch um die letzten Details.

Was für einen Unterschied so ein Abend doch machen kann: Am Mittwochmorgen nach dem Treffen von Angela Merkel (CDU) mit den betroffenen ostdeutschen Ministerpräsidenten und den vier Chefs der Kohlekommission war die Spannung mit neuem Optimismus durchmischt. "Ich habe die Hoffnung, dass wir nun zügig abschließen können", sagte ein Mitglied der Kommission. "Es wird auch Zeit."

Das wird es in der Tat. Doch offen und strittig war bis zuletzt, ob die Kommission einen Konsens erzielen könnte, wenn zwar detailliert der Kohleausstieg skizziert worden, die Frage des Strukturwandels aber nebulös geblieben wäre. Wenn es also zu sehr um Gigawatt und zu wenig um Geld gegangen wäre. Genau mit diesen Befürchtungen hatten sich die Ostregierungschefs ja per Brandbrief selbst bei der Kanzlerin eingeladen. Die großzügige Zusage Merkels und ihres Finanzministers Olaf Scholz (SPD), über die im Koalitionsvertrag versprochenen 1,5 Milliarden Euro hinaus per Gesetz erhebliche Mittel bereitzustellen, macht nun Kompromisse ...

