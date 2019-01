Mit seinem Hyperloop hat Elon Musk weltweit Tüftler inspiriert. Auch im abgehängten französischen Droux. Hier wollen sie mit der kalifornischen Schwebebahn in der fast luftleeren Röhre nun sogar den TGV überholen.

Um die Mobilität in ein neues Zeitalter zu katapultieren, hätte Sébastien Gendron kaum einen symbolträchtigeren Ausgangsort wählen können: Droux in Zentralfrankreich, ein Nest mit nicht einmal 400 Einwohnern und mindestens so vielen Rindern der begehrten Rasse Limousin. Abgelegen und abgehängt. Ein Ort, der in den vergangenen Wochen zum Inbegriff wurde für die Wut der Gelbwesten.

Ein Zug hat hier zuletzt 1973 gehalten. Seither verfällt das ehemalige Bahnhofshäuschen. Die Trasse wuchert zu. Aber sie ist schnurgerade und eben - und damit ideal, damit Gendron hier mit seiner Firma TransPod auf 1000 Sachen beschleunigt. In den nächsten Wochen soll es losgehen mit seiner Teststrecke für den Hyperloop.

Der Name beflügelt die Fantasien von Tüftlern weltweit, seit Elon Musk, Fortschrittsheld der Techszene, die Idee von der superschnellen Magnetschwebebahn vor fünf Jahren aus der Mottenkiste der Verkehrsgeschichte holte.

Im deutschen Emsland war der Transrapid bei Versuchen Ende der Neunzigerjahre bei 450 Stundenkilometern steckengeblieben. Vor allem aus Kostengründen wurden Pläne für Verbindungen zwischen Hamburg und Berlin, später auch vom Münchner Stadtzentrum zum Flughafen aufgegeben. Bis der Transrapid endlich Aufnahme im chinesischen Exil fand: in Shanghai, wo er auf einer 30 Kilometer langen Strecke zwischen Messezentrum und Flughafen verkehrt. An alternativen Antrieben und einer überarbeiteten Technologie tüftelt derzeit weltweit ein Dutzend Unternehmen.

Sie wollen die Schwebebahn in eine fast luftleere Röhre stecken: Durch die verminderte Reibung sind Geschwindigkeiten nahe der Schallgrenze möglich. Die Transportkapseln sollen dabei mithilfe von Magneten oder aber auf einem millimeterdünnen Luftpolster schweben; Linearmotoren über magnetische Kräfte den Antrieb und die Bremsen sichern. Flitzt der Schnellzug überirdisch durch eine auf Pylonen gelegte Trasse, könnte zusätzlich Solarenergie zum Einsatz kommen. Neben Musk, der mit seiner Boring Company einen Probetunnel in der Nähe von Los Angeles gebaut hat, testet auch Hyperloop One mit finanzieller Schubkraft des britischen Milliardärs und Flugunternehmers Richard Branson. Und das US-Start-up Hyperloop Transportation Technologies konnte kürzlich mit dem Hamburger Hafen eine Kooperation für den ultraschnellen Containertransport verkünden.

Ingenieur Gendron im verschlafenen Droux wirkt da erst mal wie ein Außenseiter. Der 38-jährige Franzose, der seine Ingenieurskarriere bei Airbus begann und zuletzt beim kanadischen Flugzeughersteller Bombardier arbeitete, kann im Gespräch nicht mit Namen schillernder Geschäftspartner und Geldgeber um sich werfen. Ein langjähriger Förderer, der italienische Investor Vito Pertosa, spendierte 15 Millionen Dollar Anschubfinanzierung; eine Handvoll Firmen hat Gendron außerdem als Partner gewinnen können, etwa das Allgäuer Unternehmen Liebherr Aerospace. Am kommenden Dienstag will Gendron sein Projekt in Paris offiziell vorstellen. ...

