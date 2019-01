Sicherlich, der Gesamtmarkt war in der zurückliegenden Woche freundlich. Und doch war die Entwicklung der Aktie von SGL Carbon bemerkenswert. Von 6,48 Euro noch am Mittwoch ging es auf knapp über sieben Euro zum Wochenausklang, das sind rund neun Prozent und damit weit über dem Marktdurchschnitt. Nach monatelangem Niedergang sind die Anleger seit Anfang Januar bei SGL offenbar wieder optimistisch, was sicherlich mit einem Rahmenvertrag mit Airbus Helicopters für die Zulieferung von Carbon- und ... (Achim Graf)

