Was sind die Themen von morgen in der Betriebswirtschaftslehre - und welche Fähigkeiten sollten BWL-Studenten mitbringen? Ein Interview mit Christian Homburg, dem Sieger des "BWL-Lebenswerk"-Rankings der WirtschaftsWoche.

WirtschaftsWoche: Professor Homburg, wenn Sie auf Ihre Karriere als Wissenschaftler zurückblicken: Was waren Ihre wichtigsten Arbeiten und Erkenntnisse?Das sollen andere beurteilen. Nur so viel: Für mich war von Anfang die Internationalität der Forschung eine wissenschaftliche Richtschnur. Heute ist das eine Selbstverständlichkeit, vor 30 Jahren aber haben mich ältere Kollegen noch kritisiert, weil ich in ausländischen Zeitschriften publizierte.

Prinzipiell ist es für Forscher wichtig, möglichst viel Zeit mit Praktikern zu verbringen und gesellschaftlich und ökonomisch relevante Themen herauszufiltern. An unserem Institut für Marktorientierte Unternehmensführung in Mannheim gibt es daher einen Partnerkreis von rund 40 Unternehmen verschiedener Branchen. Der Dialog mit der Wirtschaft befruchtet unsere Forschung sehr stark.

Konkret: Woran forschen Sie gerade?Meine Mitarbeiter und ich beschäftigen uns gerade intensiv mit Virtual-Reality-Instrumenten bei der Entwicklung neuer Produkte.

Wenn Unternehmen etwas Neues auf den Markt bringen, ist die Flop-Rate ja nach wie vor sehr hoch. Um die Flop-Rate zu senken, müssen die Hersteller ihre Kunden möglichst früh befragen. Hier bestand bisher das Problem, dass man dazu ein fertiges Produkt ...

