Symantec konnte mit den Zahlen zum 2. Quartal nicht überzeugen. Der Umsatz sank um 5% auf 1,2 Mrd $. Die operativen Aufwendungen konnten angepasst werden, was sich unter anderem im Personalbestand zeigte. Per Ende September zählte das Unternehmen 716 Angestellte weniger als 1 Jahr zuvor. Nach den Darlehenstilgungen im Vorjahr musste Symantec zudem weniger Zinsen leisten. Darüber hinaus waren die Restrukturierungsaufwendungen rückläufig. So konnte der Quartalsverlust von 133 auf 60 Mio $ reduziert ... (Volker Gelfarth)

