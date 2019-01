Mit Gespür für künftige Trends brachte Hasso Plattner seinen Softwarekonzern SAP an die Weltspitze. Im Alter von 75 Jahren steht er immer noch an der Spitze des Aufsichtsrats. Langsam denkt er ans Aufhören.

Im vergangenen Jahr wollte Hasso Plattner es noch einmal wissen: Zusammen mit seiner Tochter nahm er an der internationalen Segel-Regatta 52 Super Series teil. Nur knapp verpasste ihr Team mit Plattners Tochter am Steuer den Sieg vor der kroatischen Küste - in der Gesamtwertung schafften sie es auf Rang sieben. In einem Alter, in dem andere sich zurückziehen, bleibt Plattner aktiv. Am 21. Januar feiert der Mitgründer des Software-Konzerns SAP seinen 75. Geburtstag.

Inzwischen ist es um Plattner aber etwas ruhiger geworden: Die Zeiten, in denen er sich mit E-Gitarre auf die Bühne vor Kunden stellte, sind vorbei. Die Regatten in den kleinen 505er-Jollen mutet er sich ebenfalls nicht mehr zu. Auch die legendären Segelwettfahrten gegen Oracle-Chef Larry Ellison sind Geschichte - und mit streitbaren Verlautbarungen hielt er sich zuletzt ebenfalls zurück.

In früheren Zeiten wetterte er gern mal gegen das deutsche Steuersystem oder brachte die SAP-Belegschaft gegen sich auf, indem er unbequeme Losungen ausgab. Mal sollte SAP eine "Happy Company" à la Google werden, mal warf er den Mitarbeitern entgegen: ...

