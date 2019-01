Am Montag ist eine Fortsetzung des Aufschwungs an den Börsen zunächst nicht in Sicht. Die schwächelnde Konjunktur in China könnte auch den Dax belasten.

Der aktuelle Aufwärtstrend an den europäischen Börsen könnte am Montag einen Dämpfer bekommen - vor allem aufgrund der abgekühlten Konjunktur in China. Auf außerbörslichen Handelsplattformen tendierte der Dax vorbörslich nahezu unverändert.

Am Freitag hatte der deutsche Leitindex das erste Mal seit sechs Wochen die psychologisch wichtige Marke von 11.000 Punkten übersprungen und schloss bei 11.205 Punkten. Die Annäherung der USA und China im Handelsstreit gab die wichtigsten Impulse dazu. Nach den Wirtschaftsdaten aus China schauen die Anleger am Montag auf den Weltkonjunkturausblick des Internationalen Währungsfonds und den neuen Vorschlag zum Brexit aus London.

1 - Vorgabe aus den USA

Die Hoffnungen auf Fortschritte in den amerikanisch-chinesischen Handelsgesprächen haben die Wall Street am Freitag auf Erholungskurs gehalten. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 1,4 Prozent auf 24.706 Punkte. Auf Wochensicht ergibt dies ein Plus von knapp drei Prozent. Es ist für das Börsenbarometer die vierte Gewinnwoche in Folge.

Der marktbreite S&P 500 gewann 1,3 Prozent auf 2671 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um ein Prozent auf 6785 Zähler nach oben.

2 - Handel in Asien

Auch an Asiens Börsen haben zu Wochenbeginn die Optimisten den Ton angegeben. Die Hoffnungen auf ein Ende des Zollstreits mit China haben den Börsen in Fernost Auftrieb gegeben. Am Wochenende sprach US-Präsident Donald Trump von guten Fortschritten in den Verhandlungen mit der Volksrepublik.

In Tokio tendierte der Leitindex Nikkei 0,5 Prozent höher mit 20.757 Punkten. Die Standardwerte in China ...

