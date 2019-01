Der österreichische Ziegelkonzern Wienerberger AG (ISIN: AT0000831706) erzielte nach vorläufigen Berechnungen mit einem Gruppenumsatz von rund 3,3 Mrd. Euro einen neuen Rekordwert in seiner 200-jährigen Unternehmensgeschichte, wie am Montag berichtet wurde. Das bereinigte EBITDA soll am oberen Ende der Guidance von 460 bis 470 Mio. Euro liegen. Die endgültigen Ergebnisse des Geschäftsjahres 2018 und der Ausblick für 2019 werden am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...