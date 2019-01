UBM Development kauft in München zu: Im Rahmen eines off-market Deals wurde ein Entwicklungsgrundstück mit 28.000m2 an der Baubergerstraße in München-Moosach erworben, das aktuell noch von einer Spedition genutzt wird. Es soll ein gemischt genutztes Quartier mit Wohnungen und Büros entstehen. Für die nächsten drei Jahre verfügt UBM bereits über eine prall gefüllte Entwicklungspipeline von EUR 1,8 Mrd. "Dieses Projekt ist eine Investition in unsere langfristige Ertragskraft", so Thomas G. Winkler, CEO der UBM Development. "In München wird damit das größte UBM-Projekt in Deutschland entstehen", ergänzt Winkler. Bertold Wild, Vorsitzender der Geschäftsführung der UBM Development Deutschland GmbH, ...

