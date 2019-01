Die amerikanische Bekleidungsfirma VF Corporation (ISIN: US9182041080, NYSE: VFC) wird eine Quartalsdividende von 0,51 US-Dollar je Aktie ausbezahlen. Die nächste Ausschüttung erfolgt am 18. März 2019 (Record day: 8. März 2019). Im Oktober 2018 erfolgte eine Anhebung der Dividende um 11 Prozent. Es war die 46. jährliche Dividendenanhebung in Folge. Damit zählt die Firma zu den so genannten Dividendenaristokraten - ...

