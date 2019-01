Die aktuellen Datenskandale sind gut für das Geschäft der Anbieter von Sicherheitssoftware. Mit der Angst vor Cyberattacken lässt sich viel Geld verdienen. Bei welchen Aktien Anleger Profit rausschlagen können.

Wenn TV-Börsenguru Jim Cramer aufdreht, dann feuert er Sätze wie Gewehrkugeln ab: "Die Chinesen spionieren uns aus und hacken uns. Wer kann das stoppen? Cyberark kann es. Palo Alto kann es. Cisco kann es. Die muss man haben." Er schreit und fuchtelt mit den Armen. Cramer wirkt so durchgeknallt wie der Titel seiner TV-Show "Mad Money". Verrückt ist er aber nicht. Der frühere Hedgefondsmanager hatte einst mit exklusiven Informationen auf fallende oder steigende Kurse gewettet. Abgezockt, aber legal, wie Cramer versichert. Seine Fans glauben, dass er auch dieses Mal mehr weiß als andere.

Mit der Angst vor Cyberattacken lässt sich derzeit viel Geld verdienen. Die Veröffentlichung der Daten deutscher Abgeordneter und Datenlecks bei Facebook und Co. schüren die Furcht. Für Unternehmen werden Hackerattacken, gegen deren Folgen sie sie sich nur schwer versichern können, zur Bedrohung. Schon jetzt ist der ökonomische Schaden durch Cyberspionage enorm: Weltweit sind es geschätzt 613 Milliarden Euro. In Deutschland allein sollen es jährlich 55 Milliarden Euro sein - Tendenz steigend. Die Investitionen in IT-Sicherheit nehmen zu. In diesem Jahr sollen es laut Prognose des Digitalverbands Bitkom insgesamt 4,4 Milliarden Euro sein, neun Prozent mehr als 2018.

Diese Investitionen füllen die Auftragsbücher von IT-Sicherheitsunternehmen. Anleger können von dem Trend profitieren. Trotz einer Kursdelle im Herbst lief der Index Nasdaq Cybersecurity, der die wichtigsten Aktien der Branche enthält, in den vergangenen drei Jahren besser als der MSCI-Weltaktienindex (siehe Grafik).

Selbst bei schwächerer Konjunktur sollte der Trend anhalten: Unternehmen können es sich nicht erlauben, Investitionen in die eigene Sicherheit zu drosseln. In der Branche stehen Übernahmen bevor, auch das stützt die Kurse.Die Auswahl der richtigen Unternehmen ist wichtig, denn der Sektor wird gerade kräftig durcheinandergewirbelt. Marktführer verlieren Anteile an innovative Angreifer. Deren Produkte sind für die Cyberattacken der nächsten Generation besser gerüstet: schneller, intelligenter und selbstlernend. Die Standardlösungen der etablierten Anbieter helfen nicht mehr.

An der Börse ist der Ausleseprozess bereits erkennbar. Spezialisten wie die amerikanische Cyberark haben Investoren enorme Kurszuwächse beschert (siehe Grafik unten). Etablierte Anbieter wie das US-Unternehmen Symantec verlieren dagegen an Boden. Je nach Angriffspunkt für Onlinespione, ob Netzwerk, PC, Datenwolke, Smartphone oder vernetzte Industrie, gibt es unterschiedliche Lösungen. Die nötige Soft- oder Hardware bieten sowohl Großkonzerne als auch Mittelständler an. Die WirtschaftsWoche hat die aussichtsreichsten ausgewählt.

Dotcom-Krise überlebt

Zu den Favoriten zählt Secunet Security Networks, ein Unternehmen, das die Pleitewelle am Neuen Markt überlebt und sich erfolgreich auf die neue Cyberwelt eingestellt hat. "Jedes Jahr wächst der weltweite Markt für Datensicherheit um zehn Prozent. Viele Geschäftsmodelle wie Industrie 4.0, autonomes Fahren oder Fintech würden ohne Datensicherheit gar nicht funktionieren", sagt Willi Mannheims, der das Unternehmen 1999 an die Börse brachte. Die profitablen Essener gehören inzwischen mehrheitlich dem Sicherheitsunternehmen Giesecke & Devrient. 10,6 Prozent der Aktien sind noch im Streubesitz, während Mannheims als Gesellschafter des Wagniskapitalgebers ...

