- Britische Labour-Partei zögert bei Gesprächen mit Premierministerin May- DE30 zieht sich nach dem Erreichen einer Abwärtstrendlinie zurück- LG wird für Daimler ein Bewegungsmeldesystem entwickelnZu Beginn der neuen Woche war eine uneinheitliche Performance der europäischen Vermögenswerte zu beobachten. Die Blue-Chip-Indizes aus Europa eröffneten allgemein tiefer, dennoch waren einige Ausnahmen zu erkennen. Die Aktien in Spanien und Russland waren nämlich etwas resistenter gegen den weit verbreiteten Abwärtsdruck. Der Umfang der Gewinne war jedoch gering, so dass diese Aktien später auch Rückgänge aufweisen könnten. Immobilienunternehmen waren die einzigen, die zu Beginn der Sitzung leichte Zuwächse verzeichneten, während Telekommunikationunternehmen und Einzelhändler am stärksten hinter den Erwartungen zurückblieben. Der DE30 konnte am Freitag die 11.200 Punkte-Marke überschreiten, wo sich eine abwärts gerichtete Trendlinie befindet. Die Bullen wendeten ...

