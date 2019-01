Nach der Kursrally in der vergangenen Woche ist der Dax schwach in die neue Woche gestartet. Vor allem Chinas schwächelndes Wirtschaftswachstum, die Brexit-Unsicherheit und enttäuschende Henkel-Prognosen belasten.

Nach dem Höhenflug der Börsen in der vergangenen Woche haben Anleger in Europa am Montag eine Pause eingelegt. Auf die Stimmung drückte die nach wie vor herrschende Unsicherheit rund um den Brexit. Außerdem wuchs die chinesische Wirtschaft 2018 so langsam wie seit 28 Jahren nicht mehr. Dax und EuroStoxx50 verloren je rund ein halbes Prozent auf 11.147 und 3121 Punkte.

In Sachen Brexit will die britische Premierministerin Theresa May im Tagesverlauf ihren "Plan B" vorstellen. Experten rechnen mit keinen weitreichenden Änderungen an dem vergangene Woche vom Unterhaus abgeschmetterten Vertrag. "Weiterhin scheint ein erneutes Referendum möglich, die Verschiebung des Austritttermins wahrscheinlich und zwischen dem Exit-vom-Brexit und einem No-Deal-Brexit sind alle Möglichkeiten vorstellbar", sagte Stefan Kipar, Devisenexperte bei der BayernLB. Das spreche gegen ein starkes Pfund. Das Pfund Sterling verbilligte ...

