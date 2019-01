Erwartungen an den drect market plus. Heute, am 21.1.2019, soll eine neue Ära an der Wiener Börse beginnen. Erstmals gibt es den "direct market plus". Eine lobenswerte Sache, die mir gefällt. Man sah ja in den letzten Jahren mit Schrecken, dass der Kurszettel der Wiener Börse immer kürzer wird. So viele Gesellschaften, speziell solche mit geringem Streubesitz, wollen sich eine Börsenotierung samt der damit einher gehenden besonderen Berichtspflichten und Kosten nicht mehr antun. Oft hat man sich über einen "Squeeze Out" der Streubesitzaktionäre gänzlich entledigt. Ich hoffe auf eine Gegenbewegung. Ich hoffe auf Gesellschaften, die den Privataktionär wieder schätzen. Der Privataktionär wird sich nicht lange bitten lassen: Stimmt ...

