Facebook-Top-Managerin Sandberg wirbt um Vertrauen und kündigt ein Millionen-Investment für ein unabhängiges Institut für Ethik in der künstlichen Intelligenz an: Nur PR-Show - oder ein Schritt in die richtige Richtung?

Bei Auswahl und Platzierung ihrer Rednerinnen und Redner haben die Organisatoren der Burda-Digitalkonferenz DLD in diesem Jahr wirklich ein gutes Händchen bewiesen: Direkt vor dem heiß erwarteten Auftritt des diesjährigen Top-Promis - der Facebook-Managerin Sheryl Sandberg - trat die britische Autorin und Oxford-Dozentin Rachel Botsman auf die große Bühne im Alten Kongresszentrum in München.

"Vertrauen als Währung", so der Titel ihres Vortrages, durch den Botsman regelrecht rockte: "Vertrauen ist der Anfang und die Grundlage von allen", beschwor die 41-Jährige die Zuhörer in der proppevollen Kongresshalle. "Vertrauen ist die Hauptwährung für menschliche Interaktionen und eine wichtige Voraussetzung für Innovationen."

Am Ende ihrer 20-minütigen Rede erntete Botsman tosenden Applaus - womit sie zugleich das dramaturgisch perfekt passende Vorspiel zu ihrer Nachrednerin legte: Denn Sheryl Sandberg, als Chief Operating Officer die Nummer zwei im Konzern neben Gründer Mark Zuckerberg, war gerade deshalb nach München gekommen, weil Facebook das Mantra von Botsman zuletzt geradezu mit Füßen getreten hat.Durch Negativschlagzeilen wie Fake News und Hassrede sowie den Datenskandal rund um Cambridge Analytica hat Facebook in den vergangenen ...

