In den vergangenen Tagen gab es bei Geely Auto diverse Meldungen in Bezug auf die Ausgabe neuer Aktien. So meldete sich das Unternehmen dazu u.a. an den Tagen 17., 18. Und 21. Januar 2019. Beispiel eine Meldung vom 17. Januar: Da wurde die Ausgabe von 955.000 neuen Aktien kommuniziert. Als Begründung wurde von Geely Auto die Ausübung von Aktienoptionen durch Angestellte des Unternehmens im Rahmen eines bereits 2002 angenommenen Programms genannt. Der Ausübungspreis lag demnach bei 4,07 Hongkong-Dollar ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...