Eurowings will Berlin und München miteinander verbinden. Auch Easyjet bietet die Strecke an. So wächst die Konkurrenz für die Bahn-Schnellfahrstrecke.

Auf ihrer Paradestrecke zwischen Berlin und München bekommt die Deutschen Bahn mehr Konkurrenz. Eurowings will beide Städte von Mai an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...