Der Aktienwert von Norcom stieg zu Beginn des letzten Jahres noch deutlich an. Mitte Februar endete die Aufwärtsbewegung und in der Folge etablierte sich ein Abwärtstrend etabliert, der bis heute anhält. Anfang November konnte der Abverkauf gestoppt werden, seitdem erholt sich der Kurs und befindet sich in einem leichten Aufwärtstrend.

Kurs überholte gleich zwei SMAs!

Der Kurs konnte in den letzten Wochen sowohl über die 38- als auch über die 100-Tagelinie ansteigen. Die 200-Tagelinie ... (Maximilian Weber)

