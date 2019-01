Zudem sei es nun möglich, Guthaben in Kryptowährungen in Echtgeld zu wechseln, wie die Schweizer Privatbank am Montag mitteilte.Damit seien auf der Blockchain gespeicherte Vermögenswerte nun vollumfänglich bankfähig. Die Vermögenswerte werden laut Falcon in den Bank- und Steuerauszügen ausgewiesen und das Verfahren halte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...